Стало известно, кого Моуринью хочет видеть в "Реале" - Marca



Главный тренер " Реала " Жозе Моуринью определился с одним из приоритетных трансферов на летнее окно.

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Как пишет Marca, Моуринью уже обсудил этот вопрос с президентом клуба Флорентино Пересом. Наставник попросил руководство рассмотреть возможность приобретения вингера "Марселя" Мэйсона Гринвуда.



Минувший сезон Гринвуд провёл на высоком уровне. В составе французского клуба он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, отметившись 26 забитыми мячами и 11 результативными передачами.