Как пишет Marca, Моуринью уже обсудил этот вопрос с президентом клуба Флорентино Пересом. Наставник попросил руководство рассмотреть возможность приобретения вингера "Марселя" Мэйсона Гринвуда.
Минувший сезон Гринвуд провёл на высоком уровне. В составе французского клуба он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, отметившись 26 забитыми мячами и 11 результативными передачами.
Стало известно, кого Моуринью хочет видеть в "Реале" - Marca
Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью определился с одним из приоритетных трансферов на летнее окно.
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