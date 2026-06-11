Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Мексика
22:00
ЮАРНе начат

Стало известно, кого Моуринью хочет видеть в "Реале" - Marca

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью определился с одним из приоритетных трансферов на летнее окно.
Фото: Getty Images
Как пишет Marca, Моуринью уже обсудил этот вопрос с президентом клуба Флорентино Пересом. Наставник попросил руководство рассмотреть возможность приобретения вингера "Марселя" Мэйсона Гринвуда.

Минувший сезон Гринвуд провёл на высоком уровне. В составе французского клуба он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, отметившись 26 забитыми мячами и 11 результативными передачами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится