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"Интер" заинтересован в аренде форварда "Реала" - источник

Будущее Эндрика в "Реале" остаётся под вопросом.
Фото: Getty Images
Как пишет Tuttomercato, интерес к молодому бразильскому форварду проявляет "Интер". Источник сообщает, что действующий чемпион Италии рассматривает вариант с арендой нападающего, включив в сделку обязательный выкуп. Сумма потенциального трансфера может составить от 35 до 40 миллионов евро.

При этом в Мадриде рассчитывают выручить за 19-летнего футболиста не менее 40-45 миллионов евро, что может осложнить переговоры между сторонами.

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