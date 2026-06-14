"Реал" хочет подписать звезду "ПСЖ" - источник

В "Реале" продолжают поиск звёздного усиления для линии атаки на летнее трансферное окно.

Фото: Getty Images

Как пишет TRT Spor, одним из кандидатов на переезд в Мадрид стал нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле. По данным источника, президент клуба Флорентино Перес рассчитывает оформить громкий трансфер этим летом.



При этом одним из условий возможной сделки может стать продажа Браима Диаса, который входит в число игроков, способных покинуть команду.



Контракт французского нападающего с "ПСЖ" действует до лета 2028 года.

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