Как пишет Defensacentral, после осложнения ситуации с возможным переходом хавбека "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша внимание Жозе Моуринью переключилось на Мортена Юльманна из "Спортинга". Источник утверждает, что новый наставник мадридцев хорошо знаком с возможностями датского полузащитника по работе в португальском чемпионате и считает его подходящим вариантом для усиления состава.
В минувшем сезоне датчанин провёл 45 матчей во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и шесть ассистов на партнёров.
"Реал" нацелился на полузащитника "Спортинга" - источник
Мадридский "Реал" продолжает поиск усиления в центр поля.
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