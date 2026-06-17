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Моуринью принял решение по будущему полузащитника "Реала" - источник

Будущее Франко Мастантуоно, похоже, определилось. Как сообщает журналист Марио Кортегана, молодой аргентинец входит в планы наставника "Реала" Жозе Моуринью на следующий сезон.
Фото: Getty Images
По информации источника, португальский специалист высоко оценивает потенциал нападающего и рассчитывает на него в основной обойме команды.

Мастантуоно присоединился к мадридскому клубу в 2025 году после перехода из "Ривер Плейта". За форварда "сливочные" заплатили 45 миллионов евро, а контракт с игроком рассчитан до лета 2031 года.

В минувшем сезоне аргентинец провёл 35 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 45 миллионов евро.

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