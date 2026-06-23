"Панатинаикос" подписал голкипера "Барселоны"

Голкипер Иньяки Пенья покинул "Барселону" и продолжит карьеру в чемпионате Греции. О переходе 27-летнего футболиста в "Панатинаикос" сообщила пресс-служба каталонского клуба.



Фото: Getty Images

В официальном заявлении "сине-гранатовые" поблагодарили вратаря за годы, проведённые в команде, а также пожелали ему успехов на новом этапе карьеры.



За основную команду "Барселоны" Пенья провёл 45 официальных матчей. За это время голкипер пропустил 64 мяча.



По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет четыре миллиона евро.