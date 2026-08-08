Парижский клуб уже прорабатывает изменения во вратарской линии и намерен подписать голкипера "Пармы" Дзиона Судзуки, пишет L'Equipe. По сведениям французского издания, после трансфера японца планируют на один сезон отправить в аренду в "Ювентус". Затем Судзуки должен вернуться в Париж и претендовать на статус основного вратаря команды.
"ПСЖ" будет готов расстаться с Сафоновым или Люкой Шевалье, причем окончательный выбор будет зависеть от их выступления в предстоящем сезоне.
Сафонов защищает цвета парижан с лета 2024 года. Ранее он выступал за "Краснодар".
"ПСЖ" готовит перестановки во вратарской линии. Сафонов может уйти
Вратарь сборной России Матвей Сафонов может покинуть "ПСЖ" летом 2027 года.
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