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"ПСЖ" готовит перестановки во вратарской линии. Сафонов может уйти

Вратарь сборной России Матвей Сафонов может покинуть "ПСЖ" летом 2027 года.
Фото: Getty Images
Парижский клуб уже прорабатывает изменения во вратарской линии и намерен подписать голкипера "Пармы" Дзиона Судзуки, пишет L'Equipe. По сведениям французского издания, после трансфера японца планируют на один сезон отправить в аренду в "Ювентус". Затем Судзуки должен вернуться в Париж и претендовать на статус основного вратаря команды.

"ПСЖ" будет готов расстаться с Сафоновым или Люкой Шевалье, причем окончательный выбор будет зависеть от их выступления в предстоящем сезоне.

Сафонов защищает цвета парижан с лета 2024 года. Ранее он выступал за "Краснодар".

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