"Реал" возобновил переговоры по трансферу Шлоттербека - источник



Будущее защитника дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербека по-прежнему может быть связано с мадридским " Реалом ".

Фото: Getty Images

Как пишет журналист Экрем Конура, испанский клуб возобновил работу над возможным трансфером немецкого футболиста. Интерес "сливочных" к 26-летнему защитнику сохранялся и после того, как он получил травму на чемпионате мира 2026 года и досрочно покинул турнир.



Изначально мадридцы решили повременить с переговорами, однако окончательно от идеи подписания игрока не отказались.



В сезоне-2025/26 Шлоттербек провёл за "Боруссию" 37 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и двумя ассистами на партнёров.

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