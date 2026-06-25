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"Реал" возобновил переговоры по трансферу Шлоттербека - источник

Будущее защитника дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербека по-прежнему может быть связано с мадридским "Реалом".
Фото: Getty Images
Как пишет журналист Экрем Конура, испанский клуб возобновил работу над возможным трансфером немецкого футболиста. Интерес "сливочных" к 26-летнему защитнику сохранялся и после того, как он получил травму на чемпионате мира 2026 года и досрочно покинул турнир.

Изначально мадридцы решили повременить с переговорами, однако окончательно от идеи подписания игрока не отказались.

В сезоне-2025/26 Шлоттербек провёл за "Боруссию" 37 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и двумя ассистами на партнёров.

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