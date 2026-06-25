"Реал" предложил "Комо" выкупить Нико Паса за 60 млн евро - источник

Мадридский "Реал" сделал первый шаг к возвращению Нико Паса.



Фото: Getty Images

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, испанский клуб уведомил "Комо" о намерении воспользоваться опцией обратного выкупа полузащитника за 9 млн евро. При этом, по информации источника, "сливочные" сразу предложили итальянской стороне сохранить аргентинца, выкупив его уже за 60 млн евро. У "Комо" есть время до 29 июня, чтобы принять окончательное решение.



Если клуб Серии А откажется от такого варианта, Пас вернётся в "Реал", после чего мадридцы будут готовы рассмотреть его продажу другим командам. Отмечается, что в этом случае сумма потенциального трансфера превысит 60 млн евро.

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Реал