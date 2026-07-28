Наумов: возвращение Дзюбы никому не нужно

Фото: ФК "Акрон"

- Если Дзюба хочет продолжать играть, то это можно только приветствовать. Хватит ли Дзюбе силёнок ещё на один сезон в РПЛ - большой вопрос. Здесь же ещё очень важен момент, в какую команду он попадёт, какой там будет коллектив, будут ли через него играть. Он же зависимый футболист. " Локомотиву " точно не нужно возвращать Дзюбу. Это никому не нужно. Команда действует на быстрых и резких переходах из обороны в атаку. И Дзюба тут не будет сильно полезен, - приводит слова Наумова "Матч ТВ"

По мнению экс-президента московского клуба, стиль игры железнодорожников не подходит опытному нападающему.После ухода из "Акрона", цвета которого форвард защищал на протяжении двух сезонов, Дзюба остаётся без клуба. До этого он уже выступал за "Локомотив", проведя в московской команде сезон-2023/24.