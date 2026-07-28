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"Пенальтист и провокатор". Бубнов высказался об игроке "Зенита"

Александр Бубнов высказался об игровых качествах нападающего "Зенита" Александра Соболева, отметив, что форвард приносит команде пользу не только забитыми мячами.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению эксперта, футболист обладает набором качеств, которые делают его особенно ценным для петербургского клуба.

- Он стал в раму забивать, башкой он 100% сильнее Тюкавина. Это пенальтист, провокатор. Всё что хочешь сделает для победы. Лишь бы выиграл "Зенит". Соболева просто ненавидят за его поведение. Но ему наплевать с высокой колокольни, - сказал эксперт в эфире "Коммент.Шоу".

В матче первого тура нового сезона РПЛ против "Акрона" (5:0) нападающий оформил дубль и сделал одну голевую передачу. В следующем туре его команда встретится с "Оренбургом" в гостях.

За "Зенит", в который он перешёл летом 2024 года, Соболев провёл 71 матч, записав на свой счёт 23 гола.

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