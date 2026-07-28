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"Балтика" обратилась к Бориско после ухода в ЦСКА

Пресс-служба калининградцев обратилась к вратарю.
Фото: ФК "Балтика"
"Спасибо тебе за эти семь лет, Макс! Удачи в дальнейшей карьере", - написала пресс-служба "Балтики" в клубном телеграм-канале.

Бориско выступал за калининградскую команду с 2019 года. За это время 26-летний голкипер провел 110 матчей, 57 из которых стали "сухими".

Ранее московский ЦСКА объявил о подписании вратаря. Контракт с футболистом заключен на 3 года и включает опцию продления еще на сезон.

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