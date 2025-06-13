Об этом на своем официальном сайте объявил аргентинский клуб «Ривер Плейт». 17-летний полузащитник присоединится к «Реалу» после клубного чемпионата мира. Контракт со «сливочными» будет рассчитан до 30 июня 2031 года. Сообщается, что «Реал» активировал опцию отступных в контракте игрока в размере 45 млн евро.
«Спасибо, Франко, за твою преданность и талант. Гордость наблюдать, как ты вырос в клубе. Желаем тебе всего наилучшего в новой главе твоей карьеры», - написала пресс-служба «Ривер Плейт».
За главную команду «миллионеров» Мастантуоно сыграл 61 матч во всех турнирах, забив десять голов, а также на его счету семь результативных передач.
В 2025 году 17-летний аргентинец принял участие в 19 играх за «Ривер Плейт», отметившись 11-ю результативными действиями (7+4).
Напомним, что на клубном чемпионате мира, который пройдет в США с 15-го июня по 13-е июля, мадридский «Реал» на групповом этапе сыграет с «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, мексиканской «Пачукой» и австрийским «Зальцбургом». «Ривер Плейт» встретится с «Урава Редс» из Японии, миланским «Интером», а также аргентинскому клубу будет противостоять «Монтеррей» из Мексики.
Источник: Мастантуоно - новый игрок мадридского "Реала"
Франко Мастантуоно перешел в мадридский «Реал».
Фото: msn.com