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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Валерий Масалитин: лучше бы сыграли 1:1
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал первый матч своей бывшей команды против "Црвены Звезды" (0:0) в 1/16 финала Лиги Европы.
- Об игре:
Считаю закономерным итоговый результат. Команды подошли к минувшей игре в равных условиях, ведь в сербском чемпионате также зимний перерыв. Во втором тайме ЦСКА даже смотрелся поострее, имел несколько хороших моментов для взятия ворот. В целом, москвичи смотрелись достойно.
Вернблум в этой встрече выступил в центре защиты, играл ближе к Фернандесу и закрыл, по сути, всю правую бровку. Это позволило Марио активнее играть в атаке. Слева в обороне сыграл Кучаев, и он тоже очень хорошо смотрелся, особенно в первом тайме, когда постоянно обострял в атаке и в целом не выпадал.
- О недавнем интервью Вернблума шведским СМИ про "отель в Испании", "тренируемся как свиньи" и "чертова идея тренера поставить меня защитником":
Ничего страшного в его высказываниях не вижу. Вернблум - универсальный солдат для ЦСКА, такие нужны в каждой команде, ведь он может закрыть практически любую проблемную зону. А его интервью в конце зимних сборов я бы в расчёт не брал, футболисты устали, это нормальная история. Решение поставить шведа в защиту принял главный тренер, так что обсуждать здесь нечего. Мы в своё время тренировались по 3-4 раза в день во время сборов, причём это сегодня после каждой тренировки выдают свежие комплекты, а мы сами всё стирали и в этом же вновь выходили на тренировку (смеётся).
- О первом официальном матче Муса за ЦСКА после возвращения:
Естественно, в атаке ЦСКА стало поострее. Пошли проникающие передачи, пасы вперёд на убегающего форварда. Пока полузащитники в лице Дзагоева и Головина находятся не в кондициях, да и Витиньо форму пока не набрал. Хотелось от этих футболистов увидеть больше креатива, больше нестандартных решений. Ну и неиспользованных моментов было достаточно. Так что, не хватает изюминки. Вот Роман Ерёменко по-другому играл в таких эпизодах: и пас отдавал, и сам забить. Но с Мусой уже получше стало, уже в атаке что-то получается.
- Об ответном матче:
Лучше бы сыграли 1:1, ведь 0:0 - очень скользкий счёт. Пропускаешь в Москве один - придётся забивать 2. Но, будем надеяться, что ЦСКА в домашней встрече проявит себя с лучшей стороны и добьётся выхода в 1/8 финала турнира.
- Об игре:
Считаю закономерным итоговый результат. Команды подошли к минувшей игре в равных условиях, ведь в сербском чемпионате также зимний перерыв. Во втором тайме ЦСКА даже смотрелся поострее, имел несколько хороших моментов для взятия ворот. В целом, москвичи смотрелись достойно.
Вернблум в этой встрече выступил в центре защиты, играл ближе к Фернандесу и закрыл, по сути, всю правую бровку. Это позволило Марио активнее играть в атаке. Слева в обороне сыграл Кучаев, и он тоже очень хорошо смотрелся, особенно в первом тайме, когда постоянно обострял в атаке и в целом не выпадал.
- О недавнем интервью Вернблума шведским СМИ про "отель в Испании", "тренируемся как свиньи" и "чертова идея тренера поставить меня защитником":
Ничего страшного в его высказываниях не вижу. Вернблум - универсальный солдат для ЦСКА, такие нужны в каждой команде, ведь он может закрыть практически любую проблемную зону. А его интервью в конце зимних сборов я бы в расчёт не брал, футболисты устали, это нормальная история. Решение поставить шведа в защиту принял главный тренер, так что обсуждать здесь нечего. Мы в своё время тренировались по 3-4 раза в день во время сборов, причём это сегодня после каждой тренировки выдают свежие комплекты, а мы сами всё стирали и в этом же вновь выходили на тренировку (смеётся).
- О первом официальном матче Муса за ЦСКА после возвращения:
Естественно, в атаке ЦСКА стало поострее. Пошли проникающие передачи, пасы вперёд на убегающего форварда. Пока полузащитники в лице Дзагоева и Головина находятся не в кондициях, да и Витиньо форму пока не набрал. Хотелось от этих футболистов увидеть больше креатива, больше нестандартных решений. Ну и неиспользованных моментов было достаточно. Так что, не хватает изюминки. Вот Роман Ерёменко по-другому играл в таких эпизодах: и пас отдавал, и сам забить. Но с Мусой уже получше стало, уже в атаке что-то получается.
- Об ответном матче:
Лучше бы сыграли 1:1, ведь 0:0 - очень скользкий счёт. Пропускаешь в Москве один - придётся забивать 2. Но, будем надеяться, что ЦСКА в домашней встрече проявит себя с лучшей стороны и добьётся выхода в 1/8 финала турнира.
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