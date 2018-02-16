Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

СМИ: Селихов не играл с "Атлетиком" из-за опоздания и лишнего веса

Вратарь "Спартака" Александр Селихов не играл с "Атлетиком" (1:3) в 1/16 финала Лиги Европы из-за нарушения дисциплины, пишет "Спорт-Экспресс".

23-летний россиянин опоздал на 2-3 минуты на одно из занятий, посвященных разбору игры испанского клуба.

Кроме того, на взвешивании у Селихова обнаружились лишние 900 грамм веса.
Теги: Селихов Спартак Атлетик
Вчера, 22:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
27
(1)
№27 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 01:31) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и крайних нашли(((
«Спартак» уволил диетолога-нутрициониста Сару Фабрис и шеф-повара Вальтера Дри, которые были приглашены в команду в феврале 2017 года по рекомендации главного тренера Массимо Карреры. Эту информацию подтвердил источник в московском клубе.

Сара – диетолог-нутриционист (или специалист по спортивному питанию) с университетской степенью в области диетологии. Вальтер — шеф-повар, специализирующийся на спортивном и вегетарианском меню. Оба в разное время трудились в клубе Серии А «Удинезе».

На официальном сайте «Спартака» при представлении новичков отмечалось: «В задачи новых сотрудников входят помощь персоналу, и прежде всего нашим поварам, в составлении сбалансированного рациона питания игроков. Кроме того, они делятся секретами технологии приготовления отдельных блюд и ведут индивидуальную работу с футболистами в сотрудничестве с российским Институтом питания».

Диетолог-нутриционист Сара Фабрис, работавшая в «Спартаке» с февраля 2017 года после приглашения Массимо Карреры, подтвердила свое увольнение.

«Это правда, я больше не работаю в «Спартаке». Конечно, это не мое решение. Мне очень жаль, и особенно потому, что дела как раз шли на лад. Я не понимаю, что на самом деле произошло, но это не связано с моими профессиональными качествами. Я всегда делаю все возможное и знаю, что почти все ценят это», - сказала Сара, добавив, что узнала о своем увольнении на прошлой неделе.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№26 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 00:17) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Селихов бы не спас,там Кутепов феерил... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№25 Написал: Valar (Сегодня, 00:09) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Каррера болен на всю голову! в итоге нам отгрузили трёху... зато Массимо своё самолюбие потешил!

Ну так прогресс же, в прошлом еврокубковом матче семёру, в этом трёху, в следующем вообще не пропустите ну или максимум один


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№24 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:01) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Каррера болен на всю голову! в итоге нам отгрузили трёху.

ВИДАННОЕ ЛИ ДЕЛО.....!!!! confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№23 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Вчера, 23:54) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каррера болен на всю голову! в итоге нам отгрузили трёху... зато Массимо своё самолюбие потешил!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№22 Написал: mongolor СПБ (Вчера, 23:52) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Не зря у них Каррера в почёте,

Тут мелькали версии что Каррера специально слил поставив Реброва ......наивный порось готов верить всему)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№21 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:44) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
Цитата: Blessing
Скорее Каррера просто не рискнул ставить семинольного Селихова на европейский матч, и не прогадал, всего три.

шамана поставил.......он и нашаманил своим лобызанием штанг на 4 меньше)

Не зря у них Каррера в почёте, талант. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№20 Написал: Quincy (Вчера, 23:44) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
вранье, для тупого бомжеконского пипла
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№19 Написал: mongolor СПБ (Вчера, 23:43) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Скорее Каррера просто не рискнул ставить семинольного Селихова на европейский матч, и не прогадал, всего три.

шамана поставил.......он и нашаманил своим лобызанием штанг на 4 меньше)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№18 Написал: Romella Красноярск (Вчера, 23:36) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Массимо поимеет вас по весне...смейтесь
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№17 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:29) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
Цитата: Blessing
Да это над ними глумятся,

Эту версию я не разбирал)

Она напрашивается сама собой, из-за такой хни не отстраняют. Скорее Каррера просто не рискнул ставить семинольного Селихова на европейский матч, и не прогадал, всего три. Свиньи просто не понимают.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№16 Написал: mongolor СПБ (Вчера, 23:26) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Да это над ними глумятся,

Эту версию я не разбирал)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№15 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:23) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
Поросячий проеп обрастает новыми версиями)

Да это над ними глумятся, в продолжение вчерашнего праздника, страна жаждет, сейчас мало хорошего, а так хоть что-то.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№14 Написал: mongolor СПБ (Вчера, 23:19) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Поросячий проеп обрастает новыми версиями)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№13 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:16) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Назло маме расчешу манту . Селихова можно было деньгами наказать. а так наказаны миллионы болельщиков, команда и даже рейтинг России просмотром игры Реброва.

писи: если это не пиздёжь журналюг.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№12 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:13) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Карейра обосрался с составом, и тут нам выпаривают лишний вес ))))))
Я не совсем ибанутый
Лапша для поросятни, они всё хавают


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№11 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:12) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kuzz
Так кто кого в итоге наказал

Поганые всё виноватых ищут, без этого никак, нет поражения, принятого достойно. У нормальных людей всегда виновата команда, у специалистов тренер, у свиней козёл отпущения, в данном случае их двое. СМИ, как и положено, отреагировала на на эту характерную безмозглость спартаковской общности, выкинула эту инфу, чтобы сыграть на руку этой безутешной своре, и тонко(900гр) под"епнуть.
Ведутся, а как иначе, на то и расчёт.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: Romella Красноярск (Вчера, 23:12) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
бардак в Спартаке...как это всё знакомо..
Массимо наш человек..на эту куйню мы ответим Владимиром Космой..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№9 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:08) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: RenarTickle
sanyapytilin,
За языком следи, конь!

Пошёл на куй


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№8 Написал: RenarTickle Москва (Вчера, 23:07) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
За языком следи, конь!
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№7 Написал: ljubljana Over here (Вчера, 23:07) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: liasport433
ребров денег дал каррере явно!

Так это прямо шахматы!Ребров думал наперед.Тут дал он.потерял в деньгах.А теперь будет Каррера ему, что б жена не обижалась больше.А то и Каррера станет диванным тренером, раз не ставит Артемочку
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№6 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:05) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
Бардак в поосятне...
Лишний вес? Не смешите


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№5 Написал: liasport433 (Вчера, 23:03) #
  • -2
  •  (8)

капец,900 грамм, посрать забыл сходить и фоды випил больше, опаздал на две минуты , ну бывает, не 15 же.... ребров денег дал каррере явно!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Вчера, 23:02) #
  • +1
  •  (7)

это все ерунда! вымысел
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: ljubljana Over here (Вчера, 23:00) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: kuzz
Так кто кого в итоге наказал

Армия:косякнул один, а отвечают все
или проще по девизу Мушкетеров
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: iDEAD Череповец (Вчера, 22:55) #
  • +4
  •  (6)
online

900 граммОВ веса !!!!!!!!! СМИ ё-маё
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№1 Написал: kuzz Москва (Вчера, 22:50) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Так кто кого в итоге наказал
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.