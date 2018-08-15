Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Владимир Стогниенко прокомментирует матч "Зенита" с минским "Динамо" для болельщиков на "Крестовском"

Российский комментатор Владимир Стогниенко прокомментирует ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Зенит" - "Динамо Минск" на стадионе "Санкт-Петербург".

Фан-зона "Смотри+ Арена", организованная при поддержке премиального партнера клуба компании "МегаФон", откроется завтра в 18:00 по местному времени.

Перед матчем также состоится концерт коллективов Tequilajazzz и "Биртман", автограф-сессия Александра Кокорина и "Фан-Променад".

Напомним, что из-за нарушений регламента в матче с немецким "Лейпцигом" ответная игра пройдет на стадионе "Петровский" без зрителей.

ФК "Зенит"
Теги: Стогниенко Зенит
Сегодня, 21:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:58) #
  • 0
  •  (0)

Хороший знак
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.