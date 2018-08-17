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Алексей Миллер: историческая победа "Зенита", такого Россия и Европа ещё не видели!

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер поделился впечатлениями от выхода "Зенита" в очередной раунд Лиги Европы.

"Это триумфальная победа команды Сергея Семака. Уверен, она войдет во все рейтинги лучших матчей УЕФА в истории.

Такого Россия и Европа еще не видели. Молодцы! "Зенит" — чемпион", — цитирует Миллера Матч ТВ.
Теги: Зенит Динамо Минск Миллер
Сегодня, 15:33
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№16 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Rasmuz,
ты говоришь страшные вещи.поосторожнее.даже в кремле от комментариев воздержались,а ты всю правду-матку...нельз так.умнее надо быть.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
Цитата: Blessing
У обсёра, надо полагать. лучше перспективы?

не знаю,это у вас надо спрашивать.можно слиться,сконцентрироваться на одном турнире и выиграть его.

Ну да, как ты любишь выражаться, психология плебеев.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№14 Написал: Rasmuz (Сегодня, 16:58) #
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online

Зенит команда Миллера, а не Семака.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№13 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 16:57) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: SergioV
Отборочные матчи никогда ни в какие скрижали не подают,

Вот именно! Для Европы еврокубки начинаются с групповых этапов, ну потому что европейские клубы стартуют именно оттуда. А то что нищеброды-люди второго сорта в каких-то отборах участвуют порядочного европейца не должно интересовать. Такова жизнь


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№12 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 16:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
На первенство Водокачки не менее яркие матчи бывают

Недавно такой один с Паоком наблюдали.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№11 Написал: Rasmuz (Сегодня, 16:52) #
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online

Сильно попахивает выдающимся договорняком, ввиду грандиозно хреновой игры минчан, особенно в большинстве.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№10 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 16:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
и тут Остапа понесло!Выноси кубок Европы и золотые медали чемпионата России,ну и Кубок России до кучи!Миллер уже празднует.

Кубок мы в отличие от вас уже получали!


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№9 Написал: SVN (Сегодня, 16:48) #
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online

и тут Остапа понесло!Выноси кубок Европы и золотые медали чемпионата России,ну и Кубок России до кучи!Миллер уже празднует.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:24) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
У обсёра, надо полагать. лучше перспективы?

не знаю,это у вас надо спрашивать.можно слиться,сконцентрироваться на одном турнире и выиграть его.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№7 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:21) #
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online

Посмотрел сегодня матч примерно с 50 минуты. На счёт триумфальной игры "Зенита" я промолчу, но о просто бездарной игре "Динамо" молчать нельзя. Именно игра минчан должна войти в рейтинги худших игр УЕФА в истории.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не знаю, наставлял ли команду лично Миллер, но в любом случае, Спасибо, Алексею Борисовичу!.

Цитата: К.А.
эта эйфория может плохо кончиться для них.

У обсёра, надо полагать. лучше перспективы?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 16:02) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Воротник минчан мне понравился очень. Способный парень. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:00) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
эта эйфория может плохо кончиться для них.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:56) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
На первенство Водокачки не менее яркие матчи бывают
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 15:49) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Отборочные матчи никогда ни в какие скрижали не подают, verhdon27,


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:42) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
В скрижали истории УЕФА этот матч точно попадет.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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