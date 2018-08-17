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В Кремле не стали комментировать слова тренера минского "Динамо" о "Газпроме"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать высказывание главного тренера минского "Динамо" Сергея Гуренко после поражения от "Зенита" (1:8).

Гуренко заявил, что "Зенит" опередил его команду за счет продавливания через центр, за счет подач, фолов, стандартов и "Газпрома".

"Вы знаете, я бы не хотел влезать в футбольные дискуссии", — цитирует Пескова ФАН.
Теги: Песков Зенит Динамо Минск
Сегодня, 16:48
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№3 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 16:52) #
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online

правда глаза режет?Вышли это приятно.Но победа с душком.точнее с газом
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:52) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
правильно.нечего оправдываться.все довольны в итоге остались-это главное.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:52) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
а вот это смешно звучит "влезать в футбольные дискуссии"
как только хохлы что ляпнут - то всякие лебедевы тут как тут
Зенит с победой, а вот эти из кремля...


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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