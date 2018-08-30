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Стивен Джеррард: это моя главная победа в тренерской карьере

Главный тренер "Рейнджерса" Стивен Джеррард прокомментировал выход команды в Лигу Европы после ничьей с "Уфой" (1:1).

- Сейчас давление в порядке, во время игры зашкаливало. Это большое достижение для нашего клуба - выход в Лигу Европы.

- Можете кого-то выделить?

-Все выложились по полной, сложная игра, Джон и Альфредо впоследствии извинятся перед командой за удаления.

- Что скажете о первой карточке?

- Он еще молод, сделал ошибку, но и я их делал. Со стороны судьи в отношении Альфредо было принято жесткое решение, на европейском уровне судейство более жесткое, чем в национальном чемпионате.

- В вашей тренерской карьере это главная победа?

- Да, это большое достижение в моей недолгой карьере, определенно.

- Что скажете об атмосфере на стадионе?

- Атмосфера была великолепна.

Rusfootball.info
Теги: Джеррард Рейнджерс Уфа
Сегодня, 19:41
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