Стивен Джеррард: это моя главная победа в тренерской карьере

Главный тренер "Рейнджерса" Стивен Джеррард прокомментировал выход команды в Лигу Европы после ничьей с "Уфой" (1:1).- Сейчас давление в порядке, во время игры зашкаливало. Это большое достижение для нашего клуба - выход в Лигу Европы.-Все выложились по полной, сложная игра, Джон и Альфредо впоследствии извинятся перед командой за удаления.- Он еще молод, сделал ошибку, но и я их делал. Со стороны судьи в отношении Альфредо было принято жесткое решение, на европейском уровне судейство более жесткое, чем в национальном чемпионате.- Да, это большое достижение в моей недолгой карьере, определенно.- Атмосфера была великолепна.