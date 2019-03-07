Кевин Гамейро: "Валенсия" должна последовать примеру "Ливерпуля"

Форвард "Валенсии" Кевин Гамейро поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги Европы против лондонского "Арсенала". Первую встречу в Лондоне выиграли "канониры" - 3:1."Несомненно, было бы лучше проиграть в первом матче 1:2. Однако наш гол на выезде может сыграть важную роль. Мы не должны держать это в голове. Мы должны последовать примеру "Ливерпуля", - цитирует Гамейро L’Equipe.