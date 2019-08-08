По-человечески «Спартак» не может. Он выиграл, но едва не запнулся в Туне

«Красно-белые» стали первыми из России, кто победил в текущем сезоне в еврокубках, но радости от такого успеха не очень много – чуть не повторился прошлогодний ПАОК. Если бы не роскошный Бакаев...Сложно было ждать от «Туна» чего-то хорошего. За последние десять лет «Спартак» только однажды проходил квалификацию еврокубков, а этим летом за «красно-белых» особенно тревожно. Кононов до сих пор не осознал, где находится, команда потеряла лидеров при том, что их сменщики ещё не вписались, а болельщики не прекращают истерики по поводу того, что при Каррере было лучше.Успокаивал только уровень соперников. Подставить подножку «Спартаку» они могли только при крайне удачном стечении обстоятельств. Но в начале игры вспоминать об этом было как-то ни к месту.То ли российская команда долго привыкала к искусственному газону, то ли план Кононова изначально заключался лишь в кропотливом разрушении атак скромного «Туна» (или же просто не работал). Хозяева на старте больше и предметнее владели мячом, легко проскакивая через среднюю зону, и пару раз неплохо обостряли. Разок наших выручил неточность одного из оппонентов, разок Джикия и однажды Айртон.Москвичи отвечали нерегулярно, интереснее всего получалось справа. Играющий на левом фланге Мирзов (заменивший в старте Ташаева) откровенно выпадал, но вратарь соперника Февр решил сделать подарок именно ему. Если бы не это, матч мог сложиться ещё тяжелее...Получивший передачу на свободном пространстве Мирзов свою возможность всё равно упустил. Но мяч удачно отскочил на киллера Понсе - и вратарь «Туна» не рискнул его парировать. Хотя, если серьезно, никаких шансов не было.После такого нелепого привоза «Тун» свою целостность потерял. И до этого швейцарская команда действовала совсем не безошибочно, а после обидного пропущенного концентрация редко становится прочнее. Теперь всё справедливо зародилось справа, но самое главное сделал Бакаев – главная радость «Спартака» этим летом (всё-таки ни один из новичков пока ещё себя толком не показал).Казалось, игра – и вообще двухматчевое противостояние – закончено. Но как можно было забыть про ПАОК годичной давности? Тогда на выезде «Спартак» повёл 2:0 уже на 17-й минуте, но закончил в Греции с неутешительными 2:3.Разница между «Туном» и ПАОКом в классе, конечно, очень серьёзна, поэтому шансов допустить собственные ошибки было гораздо меньше. Но ведь и «Спартак» прошедший год не стоял на месте...Если серьёзно, оставшаяся часть первого тайма намекнула, что уроки извлекать команда способна. Москвичи начали зажиматься, зато больше не проваливались так явно. Моментов до перерыва практически не было, да и не нужны они были гостям – можно было спокойно докатывать при таком раскладе, а дома, хорошенько размявшись, размотать слабосильный «Тун», у которого годовой бюджет меньше, чем стоимость Густава Тилля, почти в два раза.Но без злоключений у Народной команды (традиционно) не срослось. После перерыва гости просто бросили играть. Без видимых причин. И разбазарили преимущество за десять минут.Сначала неудачно отбил мяч Айртон, в результате чего состоялись два выстрела по воротам Максименко. С первым вратарь справился, со вторым – никак не мог (в заключительной фазе сыграл брошенный Рассказовым Хефти).Довольно скоро влетел ещё один. Снова Айртон, снова потеря, оголённый фланг – и результативная подача. Рапп вовремя отклеился от Джикии.Кононов принялся гасить пожар. Вместо ничего вновь не показавшего Ананидзе, на поле вышел Шюррле. Немец быстро заработал пенальти и сам же его запорол. С ним стало намного осмысленнее впереди, благодаря чему «Спартак» и спасся – после своевременного отбора Рассказова новичок «красно-белых» сделал голевую на роскошного Бакаева.Дальше гости не пытались форсировать, но своё превосходство перед ответной игрой всё-таки могли закрепить. Бакаев делал хорошую передачу на Гулиева, но у того не получился удар. С другой стороны, Рапп вполне мог и оформлять дубль – но «спартаковцам» повезло.«Красно-белые» победили. Скорее всего, вопрос с попаданием в следующую стадию уже решён – слабо верится, что «Тун» на выезде сможет хотя бы адекватно огрызаться.Но «Спартак» остался «Спартаком». Если есть грабли, эта команда с удовольствием на них прыгнет. Хотя сейчас ей не до расслабленности. Случись хотя бы ничья – «красно-белых» окончательно бы загнобили собственные фанаты.На этот раз пронесло.