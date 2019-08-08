Валерий Рейнгольд: "Спартак" позорно сыграл с такой деревней!

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Туна" (3:2) в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Фото: Чемпионат

- Я удивлён присутствию "Туна" в таком турнире, сидел и хохотал весь матч, - начал Рейнгольд. - Ну такая деревня! Хотя и "Спартак" тоже для кого-то деревня... а в целом, обе команды повесили. Я доволен победным счётом в гостевом матче, но игрой абсолютно нет. Второй тайм москвичи полностью провалили, полная безалаберность! С такой деревней и так играть... вместо того чтобы напихать им 5-7 мячей, "Спартак" им ещё и проиграть мог!



Не хотел бы ругать команду, но как иначе, когда команда ещё в первом тайме ведёт 2:0, а в итоге доводит до такого. Нормальный тренер в перерыве сказал бы не терять концентрацию, не бежать сломя голову вперёд, подержать мяч и парочку воткнуть сопернику на контратаках. Вместо этого "Спартак" задражал, непонятно во что играл и вообще развалился. Что делал Айртон я вообще понять не могу! Некоторые футболисты просто перестали играть, например, Ананидзе. Ну это же Лига Европы, серьёзный турнир, международная арена. Какому болельщику такая игра согреет душу?



Отметить можно Бакаева, старался и забил два гола. Ну и я надеюсь, что после этой встречи ещё лучше будет показывать себя Понсе, который открыл счёт в матче и в целом был активен. Но некоторые футболисты просто играют эпизодами. Так нельзя играть в футбол! И вообще целостность и стабильность команды - это зона ответственности главного тренера. Многие игроки просто не выполняют свои обязанности на поле, а что мы тогда от них требуем?



Резюмируя, это было печальное зрелище. А дальше команду ждёт "Ахмат". На внутреннее первенство же ещё перестроиться надо, и в Грозном не получится прогуляться пешочком так же, как в швейцарских Альпах. Как "Спартак" будет перестраиваться... я не представляю. Но "Ахмат" окажет сумасшедшее сопротивление, игровой тонус и ритм будет совершенно иной. Сегодня "Спартак" играл с такой деревней, причём сыграл настолько позорно... не знаю что произойдёт в предстоящем туре чемпионата России.