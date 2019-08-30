Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов оценил жеребьевку группового этапа Лиги Европы для "Краснодара".
"Шансы "Краснодара" в Лиге Европы нужно расценивать, учитывая все травмы команды. У них все соперники достаточно сильные. Игра у краснодарцев есть, тут без вопросов. Но, повторюсь, травмы и матчи на три фронта в совокупности могут сыграть свою роль. Конечно, буду болеть за "Краснодар", но ни одного соперника нельзя сбрасывать со счетов. Испанцы, турки и "Базель" — все имеют шансы на выход из группы", - цитирует Тихонова Sport24.ru.
Андрей Тихонов: у "Краснодара" в группе Лиги Европы все соперники достаточно сильные
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