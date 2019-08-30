» » Андрей Тихонов: у "Краснодара" в группе Лиги Европы все соперники достаточно сильные

Андрей Тихонов: у "Краснодара" в группе Лиги Европы все соперники достаточно сильные

Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов оценил жеребьевку группового этапа Лиги Европы для "Краснодара".

"Шансы "Краснодара" в Лиге Европы нужно расценивать, учитывая все травмы команды. У них все соперники достаточно сильные. Игра у краснодарцев есть, тут без вопросов. Но, повторюсь, травмы и матчи на три фронта в совокупности могут сыграть свою роль. Конечно, буду болеть за "Краснодар", но ни одного соперника нельзя сбрасывать со счетов. Испанцы, турки и "Базель" — все имеют шансы на выход из группы", - цитирует Тихонова Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Тихонов Краснодар Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Агент: думаю, Мельгарехо останется в "Спартаке" как минимум до зимы
Агент Погба сообщил "Манчестер Юнайтед", что игрок не будет продлевать контракт с клубом
УЕФА ввел потолок цен на гостевые билеты в еврокубках
Хосеп Гвардиола: Ляпорт - лучший левый центральный защитник в Европе
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году 28
Полузащитник "Краснодара" Жигулев может перейти в ереванский "Арарат" 2
Андрей Тихонов: у "Краснодара" в группе Лиги Европы все соперники достаточно сильные
Крис Смоллинг прилетел в Рим, чтобы пройти медосмотр для "Ромы" 1
Хосеп Гвардиола поддержал Энрике: надеюсь вскоре увидеть Луиса и сказать, как сильно я его люблю
"Крылья Советов" - "Динамо": стали известны составы команд 1
Президент "Трабзонспора": "Базель» и "Краснодар" мне знакомы, о "Хетафе" знаю намного меньше
Сергей Матвеев: жеребьевка для "Краснодара" хорошая, все команды ровные 1
Виктор Гончаренко: ЦСКА будет настраиваться на выход из группы Лиги Европы 5
Кристиан Бистрович: думаю, ЦСКА может считать себя одним из фаворитов группы 1
ЦСКА заплатит за Комличенко около 2,5 млн евро 7
«Краснодару» не повезло, а ЦСКА воздалось за лишения. Что ждёт наши команды в группе Лиги Европы 5
Седрик Гогуа: неплохой жребий для ЦСКА, уверен, мы способны выйти из этой группы 2
"Славия" отказалась продавать Соучека в "Динамо" 2
"Оренбург" объявил о переходе из солигорского "Шахтера" вратаря Климовича
"Газпромнефть" получила статус официального моторного масла сборной России 7
Руслан Камболов: "Краснодару" в ЛЕ попалась хорошая и ровная группа. Все соперники по-своему интересны 1
Андрей Тихонов: уровень футбола в России снизился, что может привести к падению в рейтинге УЕФА 1
Главная битва России и ещё две крутые разборки наверху: превью 8 тура чемпионата России 9
"Зенит", скорее всего, больше никого не подпишет летом 9
Рауль Рианчо: игрокам "Спартака" нужно быть вместе, как одна большая семья 12
Рауль Рианчо: нужно ли сейчас увольнять Кононова? Думаю, в "Спартаке" есть люди, способные принимать наилучшие решения 4
Андрей Тихонов: у "Краснодара" соперники достаточно сильные, все имеют шансы на выход из группы 1
Президент "Трабзонспора": хорошо знаком с "Краснодаром", у нас сбалансированная группа
Наставник "Краснодара": жеребьёвка Лиги Европы для нас хорошая, потому что все команды ровные
Роман Бабаев: не сказал бы, что ЦСКА не повезло с "Эспаньолом". Задача на Лигу Европы — как минимум выйти в плей-офф 3
Все новости