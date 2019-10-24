"Краснодар" всё-таки выберется из группы?

Да Нет





«Краснодаром» единым. Хоть кто-то одумался и перестал позорить Россию

Четвёртого российского поражения в четырёх матчах недели всё-таки не случилось: «Краснодар» внезапно вспомнил, как играть в Лиге Европы. Теперь можно повспоминать, как выходить в плей-офф.

Фото: Василий Пономарев / Sportbox.ru