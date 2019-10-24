«Краснодаром» единым. Хоть кто-то одумался и перестал позорить Россию

В последнее время любое сочетание игроков «Краснодара» охарактеризовать прилагательным «сильнейший» язык не поворачивается. Но примерно на половине позиций основные игроки всё-таки очевидны. Например, это Ари, который в матче с «Хетафе» вышел только на замену, поскольку неспособен играть по 90 минут дважды в неделю, а приоритет был отдан матчу со «Спартаком».
Против «Динамо» в воскресенье форвард отыграл полный матч, потому было понятно, что он снова не выйдет с первых минут. Фигура Ари во многом должна была прояснить намерения гостей: собираются ли они биться в Лиге Европы до последнего, задействуя все силы для спасения ситуации, или уже более-менее смирились со своей судьбой и думают прежде всего о встречах РПЛ? Обидно и кощунственно для российского болельщика, но действия и слова тренеров «Краснодара» намекали на последнее.
За «Трабзон» из-за травм не могли сыграть два самых известных игрока команды – Джон Оби Микел и Дэниэл Старридж. Впрочем, англичанин ещё не успел стать игроком основы в Турции.
«Краснодар» заставали врасплох, хоть он и не шёл вперёд
Гости, естественно, не собирались бороться с «Трабзоном» за территорию и инициативу – про это желание Сергея Галицкого временно стоит забыть, нынешняя команда к этому неготова. «Краснодар» мало времени проводил в атаке и совсем уж редко атаковал позиционно, большими силами, что совершенно не мешало попадаться на быстрые выпады турок и давать им свободные зоны.
Полузащитники «Краснодара» отдавали неточные передачи, махали мимо мяча, двигались не туда, не понимали манёвров друг друга, теряя мяч задолго до чужой штрафной. «Трабзонспор» пытался этим воспользоваться, но в полной мере это не удалось.
Сафонов снова тащит
До матча с «Олимпиакосом» карьера Матвея Сафонова шла резко в гору, а потом всё пошло под откос. Об основной сборной игроку младше 22 лет в России мечтать не приходится, но проблемы возникли и в молодёжке: судя по отсутствию других версий, тот самый неназванный раскритикованный Черчесовым игрок – именно вратарь «Краснодара».
Но в первом тайме Сафонов как в былые недалёкие времена подтащил команду, совершив 5 сэйвов, хотя и с рикошетами не везло, и опасных штрафных из-за кучи фолов «Краснодара» вблизи своих ворот было предостаточно. Но главное, что Спайич перестал бегать мешать своему вратарю.
Если не Шапи, то никто?
Пока Вандерсон травмирован, а Ари готовится к матчу с «Оренбургом» на скамейке, Сулейманов оставался пожалуй единственной надеждой «Краснодара» в атаке. Уже в начале встречи Шапи издали в своём стиле стрельнул в перекладину, на его счету хороший проход к чужой штрафной с финтом Зидана, он же откликнулся на подачу Стоцкого в начале второго тайма.
Шведы несогласны и напоминают о себе
Успешная атака дала «Краснодару» нужный импульс на продолжение контроля мяча и атакующей деятельности. Олссон в 30 метрах от ворот получил возможность осмотреться, шикарно подключил Петрова, а Берг с двух попыток всё-таки запихнул мяч в ворота! Гол пришёл с фланга Шапи, но без его участия, зато с началом и завершением от нещадно критикуемых шведов.
? Даже сейв полевого игрока не спас «Трабзонспор» от гола Маркуса Берга.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2019
? Мультитрансляция #ЛЕ на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux97WSZ pic.twitter.com/lkWd3S5e2R
Переход на режим «выживание»? Спасибо, не надо
На волне успеха «Краснодару» было необходимо как можно дольше придерживать мяч у себя, а соперника – на расстоянии. Но прочности несущих конструкций этой команде не достаёт. Не сказать, что «Трабзон» сразу окончательно и бесповоротно прижал гостей, поставил на поток создание голевых моментов, но в штрафную полетели навесы, а турки вместе со своими болельщиками начали оказывать давление не только на соперника, но и на судью. Соса умудрился получить жёлтую в эпизоде, где был назначен штрафной в пользу его команды.
Из-за этой гнетущей атмосферы серьёзность положения «Краснодара» усиливалась, но начиная минуты с 65-й гости соперника укротили. Да, один из турецких ударов с каким-нибудь рикошетом мог залететь в ворота Сафонова, но на деле российский клуб даже ближе подобрался к голу: свежие Фернандеш и Ари создали Вильене и Шапи обязательные к реализации моменты. Зачем им понадобилось сохранять интригу, науке неизвестно.
«Трабзонспор» так и не сподобился на штурм – «Краснодару» даже не пришлось отбиваться
В середине второго тайма возникало ощущение, что турки либо уже выдохлись, либо пытаются сохранить силы на последний штурм. Практика показала, что ближе к реальности был первый вариант. Даже толкового навала при наличии Сёрлота, лучшего игрока турнира после двух туров по верховым единоборствам, «Трабзон» не организовал, даже не обложив штрафную стандартами. В компенсированное время, напротив, Ари с Вильеной сделали второй гол и закрепили успех.
Спокойно, солидно – будто смотришь не Лигу Европы и не российскую команду. При этом не сказать, что «Краснодар» сегодня наиграл на победу больше того же ЦСКА, но главное, что наиграл больше «Трабзонспора». Ему не помогли собственные болельщики, а значит дома такую команду следует побеждать вновь. Если «армейцы» могут спокойно «сливать» оставшиеся туры, то «Краснодар» теперь обязан бороться, иначе зачем было так проводить второй тайм?
Лига Европы
3 тур
3 тур
"Трабзонспор" - "Краснодар" - 0:2
Голы: Берг, 49, Вильена, 90+2.
Голы: Берг, 49, Вильена, 90+2.
"Трабзонспор": Чакыр, Перейра, И. Фернандеш, Кампи (Джанбаз, 83), Новак, Соса, Сары, Черекчи (Эрдоган, 68), Пармак (Авдияй, 72), Нвакаеме, Серлот.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Олссон, Камболов (Фьолусон, 76), Вильена, Стоцкий (М. Фернандеш, 62), Сулейманов, Берг.
Предупреждения: Олссон, 29, Спайич, 31, Перейра, 49, Соса, 54, Рамирес, 63, М. Фернандеш, 77.