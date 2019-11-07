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Черданцев: не сомневаюсь в победе "Краснодара" над "Трабзонспором"

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев сделал прогноз на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между "Краснодаром" и "Трабзонспором".

"Провалив начало турнира, "Краснодар" начал исправляться. Две домашние победы в ближайших матчах дадут возможность рассчитывать на выход из группы. После спасенного матча с "Ростовом" "Краснодар" получил дополнительные эмоции и должен сыграть на кураже. Так как есть вероятность того, что придется считать дополнительные показатели, я бы на месте "Краснодара" постарался сыграть как можно результативнее в атаке. В победе же хозяев я не сомневаюсь", — приводит слова Черданцева сайт БК "Олимп".

Матч "Краснодар" — "Трабзонспор" пройдет 7 ноября. Начало — в 20:55 мск.


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Теги: Черданцев Краснодар Трабзонспор Лига Европы
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