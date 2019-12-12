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Таковым был признан финт бразильского полузащитника "МЮ" Андреаса Перейры: защитник голландцев Йонас Свенссон загнал Перейру в угол поля, однако хавбек эффектным движением выбрался из тупика.
Финт Перейры в матче "МЮ" — "АЗ Алкмар" признан моментом дня в ЛЕ
В четверг, 12 декабря, прошли матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы, по итогам которых пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент.
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