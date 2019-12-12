В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА в гостях победил "Эспаньол" со счетом 1:0. Единственный мяч на 84-й минуте забил Никола Влашич.
Команда Виктора Гончаренко, одержавшая всего одну победу в Лиге Европы, заняла последнее место в своей группе, набрав пять очков.
ЦСКА повторил антирекорд России в Лиге Европы: в прошлом сезоне "Спартак" набрал пять очков, что является худшим результатом для российских клубов во втором по значимости еврокубке.
ЦСКА повторил антирекорд "Спартака" в Лиге Европы
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»