"Сейчас у нас будет четыре дня на отдых и подготовку к следующей игре. Мы отправляемся в Москву полные уверенности в себе и с высоко поднятыми головами. У нас нет причин не верить, что мы добьемся хорошего результата", - цитирует Мамича tportal.hr.
Напомним, что матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА - "Динамо Загреб" состоится 29 октября на "ВЭБ Арене". Начало встречи - в 20:55 по Москве.
Тренер загребского "Динамо": нет причин не верить, что добьемся хорошего результата в матче с ЦСКА
Главный тренер загребского "Динамо" Зоран Мамич после победы над "Шибеником" (2:0) в матче чемпионата Хорватии поделился ожиданиями от предстоящей встречи с московским ЦСКА в Лиге Европы.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!