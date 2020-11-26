— ЦСКА просто наплевал на Лигу Европы, чтобы лучше выступать в чемпионате? По этой игре такого не скажешь. Армейцы старались, просто многое не получалось, — цитирует Бубнова Sportbox.
Игра 4-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — "Фейеноорд" закончилась вничью 0:0. "Армейцы" с 48 минуты играли в большинстве после удаления Николая Йоргенсена.
С тремя очками российский клуб остался на последнем месте турнирной таблицы. Впереди у команды две встречи в турнире с "Вольфсбергом" (3 декабря) и загребским "Динамо" (10 декабря).
Бубнов: по игре с "Фейеноордом" не скажешь, что ЦСКА наплевал на Лигу Европы ради РПЛ
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру ЦСКА в матче Лиги Европы с "Фейеноордом" (0:0).
Фото: Sportbox
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