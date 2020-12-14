Соперника по 1/16 финала узнал и "Краснодар". Российский клуб в плей-офф сыграет с загребским "Динамо".
Хорватский клуб был соперником ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы. "Динамо" заняло первое место в своей группе, пропустив в шести матчах лишь один мяч.
"Краснодар" сыграет с "Динамо" Загреб в 1/16 финала Лиги Европы
В эти минуты проводится жеребьёвка первого раунда плей-офф Лиги Европы.
Фото: ТАСС
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