"Надо выбираться из текущей ситуации. "Спартак" сейчас прижат к стенке. С "Наполи" чудо произошло, почему бы его не повторить. Игра последняя с "Лестером" показала, что не все так плохо", - цитирует Самедова "СЭ".
"Спартак" проведет выездной матч с "Лестером" уже завтра, встреча стартует в 23:00 по московскому времени. Сейчас "Спартак" с 3-мя очками занимает последнее место в группе С. В Москве "Спартак" уступил "Лестеру" (3:4), по ходу матча ведя в счете 2:0.
В АПЛ "Лестер" после 10 туров занимает 11-ю позицию с 14 очками.
Самедов: "Спартак" сейчас прижат к стенке. С "Наполи" произошло чудо, почему бы не повторить с "Лестером"?
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Лестера".
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