Комбаров заявил, что считает "Лестер" фаворитом предстоящей встречи.
"Лестер" фаворит, так как они играют дома. Плюс психологически "Спартак" сейчас не в очень хорошем состоянии. И, конечно, "Лестер" все же не российская команда, не принижая достоинства нашего чемпионата. Все-таки в АПЛ совсем другие скорости и другой ритм игры", - сказал Комбаров.
Отметим, что "Лестер" примет "Спартак" в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча пройдет в четверг, 4 ноября, и начнется в 23.00 по московскому времени.
Напомним, что в третьем туре "Лестер" победил "красно-белых" в гостях (4:3).
Источник: Sport24
Дмитрий Комбаров рассказал, кого считает фаворитом в матче "Спартака" с "Лестером"
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился мнением о грядущем матче "красно-белых" с "Лестером".
Фото: Sport24