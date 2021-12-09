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"Важная и сложная победа". Витория - о матче с "Легией"

Главный тренер "Спартака" Руй Витория прокомментировал победу над "Легией" (1:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Фото: Getty images
"Это важная и сложная победа. Мои игроки проявили сплоченность. Мы приехали сюда не сводить счеты, а, чтобы выиграть. И мы достигли этого. Это заслуженная победа, мы своим трудом добились первого места в группе", - сказал Витория.

"Спартак" обыграл "Легию" (1:0). Единственный гол в матче на 17-й минуте забил полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев. В компенсированное ко второму тайму время в ворота "красно-белых" был назначен пенальти, который отразил вратарь москвичей Александр Селихов.

"Красно-белые" набрали 10 очков и финишировали на 1-м месте в группе C. Подопечные Витории вышли в плей-офф Лиги Европы, где стартуют сразу с 1/8 финала.

Источник: Sport24


Теги: Витория Легия Спартак
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