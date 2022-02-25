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Боярский оценил выступление Сергеева в матче с "Бетисом"

Известный актер, болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением об игре форварда петербургской команды Ивана Сергеева в матче плей-офф Лиги Европы с "Бетисом" (0:0).
Фото: "Зенит"
Боярский похвалил Сергеева за действия в игре с "Бетисом". Вместе с тем актер выразил сомнение в том, что замена Артема Дзюбы на Сергеева была эффективной.

"Как оценю игру Сергеева во втором тайме? Он молодец, достойный игрок, старался, но Дзюба круче. Даже не уверен, что замена получилась достаточно эффективной", - сказал Боярский.

Отметим, что, сыграв вничью с "Бетисом" в ответном матче плей-офф Лиги Европы, "Зенит" выбыл из турнира. В первой встрече "Бетис" победил петербуржцев со счетом 3:2. В итоге испанская команда прошла в 1/8 финала ЛЕ.

Источник: РБ Спорт

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Теги: Сергеев Боярский Зенит
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