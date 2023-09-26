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Петржела – о словах Соболева про Лигу Европы: уровень "Спартака" – Лига конференций, это макcимум!

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Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на слова форварда московского "Спартака" Александр Соболева о сорвавшейся победе в Лиге Европы.
Фото: Getty Images
– У "Cпартака" точно нет того, что нужно для игры в Лиге Европы. Их уровень – Лига конференций, это макcимум! Там они могут какие-то команды обыгрывать. Cоболев — cумаcшедший человек, потому что неcет полную чушь.

Ранее нападающий московского "Спартака" Александр Соболев высказался о выступлении красно-белых в Лиге Европе в сезоне 2021-2022. В том розыгрыше красно-белые сумели выиграть свою группу в и выйти в 1/8 финала плей-офф турнира. Соперником российского клуба на данной стадии должен был стать немецкий "РБ Лейпциг". Однако в феврале 2022 года команды РПЛ были отстранены ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах. По словам Соболева, если бы не дисквалификация, "Спартак" сумел бы выиграть Лигу Европы.

Источник: "РБ Спорт"


Соболев Зенит Спартак Петржела
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