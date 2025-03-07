Шомуродов — о победном мяче за "Рому": главное — победа команды

Форвард «Ромы» Элдор Шомуродов поделился эмоциями после победы над «Атлетиком» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Фото: УЕФА

«Главное — победа, а не мой забитый гол. Мы не можем расслабляться. Впереди еще ответный матч, но мы спокойны. Нам нужно подготовиться к выездному матчу в Бильбао с правильным настроем. И мы должны там сыграть на победу», — приводит слова Шомуродова УЕФА.



На 90+3-й минуте матча в компенсированное время Элдор Шомуродов забил победный гол в ворота «Атлетика», что позволило установить счёт 2:1.



В текущем сезоне 29-летний нападающий провёл на поле 25 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 3 результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 4 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

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