"В игре с "Крыльями" получил повреждение колена, поэтому придется пропустить несколько недель, точных сроков пока не могу назвать. Из-за этого, к сожалению, не получится поехать в сборную. С Карпиным после травмы не общался, я разговаривал с доктором сборной, и он донес информацию до тренерского штаба", - цитирует Терехова Metaratings.
Напомним, Сергей Терехов попал в предварительный список игроков, которых тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным вызвал для подготовки к сентябрьским играм квалификационного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Сегодня был объявлен окончательный список сборной, в который Терехов не вошел. Отметим, что защитник не провел ни одного официального матча за национальную команду.
Сергей Терехов выступает за "Сочи" с 2020 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей во всех турнирах, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Всего за сочинский клуб 31-летний футболист сыграл в 39 матчах и забил 5 мячей.
1 сентября сборная России в Москве сыграет против команды Хорватии. Игра на стадионе "Лужники" начнется в 21:45 мск. Также в эту паузу на игры сборных россияне проведут встречи с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).
Оглашен итоговый состав сборной России к матчам против Хорватии, Мальты и Кипра (фото)
Терехов: из-за травмы, к сожалению, не получится поехать в сборную
Защитник "Сочи" Сергей Терехов рассказал о причинах своего непопадания в итоговый список футболистов сборной России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
Фото: РПЛ
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