"Хороший матч. Не знаю, достойный ли ничейный результат для России или нет. Перед игрой я считал, что Россия должна победить. У них все еще сохраняются шансы выйти на чемпионат мира. В этой группе нет фаворита. У Хорватии и России одинаковые шансы на выход.
Не хватило Дзюбы? Он точно бы помог этой сборной вчера. Тем более в домашнем матче", - цитирует Петржелу "СЭ".
Напомним, нападающий "Зенита" Артем Дзюба не получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Сборные России и Хорватии имеют в активе по 7 очков после 4-х матчей квалификационного турнира ЧМ-2022. Следующие игры состоятся в субботу, 4 сентября. Подопечные Карпина отправятся в Никосию, где проведут встречу со сборной Кипра. Матч начнется в 19:00 мск, встречу в прямом эфире покажет Первый канал. В следующий вторник, 7 сентября, россияне в Москве на стадионе "Спартака" проведут встречу со сборной Мальты (21:45 мск).
Хорватия в Братиславе проведет гостевой матч с командой Словакии.
Петржела: Дзюба бы точно помог этой сборной. Тем более в домашнем матче
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился впечатлениями от матча отбора ЧМ-2022 Россия - Хорватия (0:0).
Фото: "Getty Images"
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