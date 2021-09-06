Напомним, российские футболисты сыграли дома вничью с Хорватией (0:0) и победили в гостях Кипр (2:0).
"Чудес не бывает. Приход нового тренера, даже самого лучшего, не поможет за полгода из команды заурядной создать команду незаурядную. Глядя на игру с Кипром, я засомневался в том, что сборная России займет первое место в своей группе. Более того, возникли опасения, что она вообще не попадет в финальную часть первенства мира", - цитирует Познера "СЭ".
Сборная России после 5-ти туров квалификационного турнира чемпионата мира-2022 занимает в группе H 1-е место. В активе россиян 10 очков. Столько же баллов набрала и сборная Хорватии, она занимает вторую строчку.
Завтра, 7 сентября, подопечные Карпина проведут встречу с командой Мальты. Игра пройдет на "Открытие Банк Арене" в Москве. Начало - в 21:45 мск. Обслуживать матч будет бригада арбитров из Турции: главный судья - Али Палабыйык, за систему ВАР будет отвечать Абдулкадир Битиген.
Познер опасается, что сборная России может не попасть в финальную часть ЧМ-2022
Журналист Владимир Познер подвел итоги двух матчей отборочного турнира ЧМ-2022 сборной России.
Фото: "Getty Images"
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