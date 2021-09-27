Сегодня был объявлен итоговый состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022. В список не попали 8 футболистов, один из которых - полузащитник "Крыльев" Зиньковский.
"С Карпиным не общался. Узнал только сейчас. Расстроился чуть-чуть. Но надо работать дальше, стараться попасть в сборную.
Это выбор тренера. Его нужно принимать. Надо забивать голы дальше. Если что-то, не дай бог, случится, кто-то получит травму, меня могут вызвать", - цитирует Зиньковского РБ Спорт.
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский был включен в расширенный список сборной России на ближайшие матчи сборной.
В текущем сезоне Зиньковский провел 9 матчей в РПЛ и 1 игру в рамках Кубка России. На счету 25-летнего футболиста 1 забитый гол и 3 результативных передачи в этим матчах. За самарский клуб Зиньковский выступает с 2019 года. В общей сложности за "Крылья" он сыграл в 95 матчах и забил 14 мячей.
Зиньковский: чуть-чуть расстроился, что не попал в окончательный состав сборной
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский прокомментировал свое непопадание в окончательный состав сборной России.
Фото: РПЛ