Глушаков: я не возрастной игрок. Это ваш миф

"Я бы не сказал, что я возрастной футболист. Это ваш миф. Вы много говорите, что возрастной, а я налево-направо повернулся, футболистам по 33-34, то есть примерно такого же возраста.
Не считаю, что возраст имеет значение на поле. Если футболист выполняет требования тренера и функциональную работу, то тут не надо смотреть сколько кому лет", - цитирует Глушакова "Спорт-экспресс".
34-летний хавбек в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги принял участие в десяти матчах, в которых отметился шестью забитыми мячами. Также на счету россиянина результативная передача в игре Кубка страны.
Контракт Глушакова с "Химками" рассчитан до лета 2024 года. На момент окончания трудового соглашения Денису будет 37 лет.
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Фото: "Спорт-экспресс"