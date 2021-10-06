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В "Химках" отреагировали на информацию, что Глушаков не сыграет за сборную России

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал информацию, что полузащитник "Химок" Денис Глушаков не сыграет за сборную России в октябре.
Фото: РПЛ
"По Денису принимают решение врачи сборной. Мне не поступало никакой информации об осложнениях его повреждения. Надеюсь, у него получится выступить за сборную", - приводит слова Терюшкова "СЭ".

Напомним, ранее появилась информация, что Денис Глушаков пропустит октябрьские матчи сборной России из-за повреждения мышц задней поверхности бедра.

Глушаков попал в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Национальная команда 8 октября в Казани сыграет против Словакии (21:45 мск), а 11 октября - в Мариборе со Словенией (21:45 мск).

За сборную России Глушаков дебютировал в 2011 году, сыграв за национальную команду в общей сложности 57 матчей. На счету полузащитника 5 забитых мячей.

Источник: Глушаков не сыграет за сборную России в октябрьских матчах


Теги: Глушаков Химки Сборная России Терюшков
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