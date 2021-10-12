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МатчиТаблицаНовости2021/22
Томь
0 - 0
Олимп-Долгопрудный1 тайм
Краснодар-2
15:00
ТорпедоНе начат
П1 3X 3.05П2 2.4
Оренбург
16:00
ТекстильщикНе начат
П1 1.2X 6.2П2 13
Факел
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 1.53X 3.9П2 6.4
Металлург Лп
17:30
ВелесНе начат
П1 5.4X 3.85П2 1.6
КАМАЗ
18:00
ЕнисейНе начат
П1 3X 3.1П2 2.42
Акрон
18:00
АланияНе начат
П1 5.4X 4.1П2 1.57
Нефтехимик
18:00
Спартак-2Не начат
П1 1.63X 3.95П2 5
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Балтика
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Аленичев: думаю, уже для всех очевидно, что Дзюбы в сборной России больше не будет

Экс-полузащитник "Спартака", "Порту" и сборной России Дмитрий Аленичев высказал мнение по ситуации с отказом нападающего "Зенита" Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.
Фото: РИА Новости
- Думаю, сейчас уже для всех очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. По крайней мере, при Карпине. Ребята добились без этого форварда двух побед - так с какой стати Дзюбу должны приглашать на ноябрьские матчи вместо выкладывавшихся по максимуму в Казани и Мариборе Смолова и Заболотного? Как бы ни выглядел Артем в ближайшее время, обратной дороги нет, - цитирует Аленичева "СЭ".

В сентябре 2021 года тренерский штаб сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина включил 33-летнего нападающего "Зенита" Артема Дзюбу в расширенный список для подготовки к октябрьским отборочным матчам ЧМ-2022 против сборных Словакии и Словении. Однако футболист отказался от вызова, мотивировав это решение своей плохой формой в настоящий момент. Через 10 дней Дзюба был признан РПЛ лучшим игроком лиги по итогам сентября. Сборная России без Дзюбы в составе одержала в октябре две победы, победив Словакию в Казани со счетом 1:0 и Словению в Мариборе со счетом 2:1.


Теги: Сборная России Дзюба Аленичев
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