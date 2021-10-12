- Думаю, сейчас уже для всех очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. По крайней мере, при Карпине. Ребята добились без этого форварда двух побед - так с какой стати Дзюбу должны приглашать на ноябрьские матчи вместо выкладывавшихся по максимуму в Казани и Мариборе Смолова и Заболотного? Как бы ни выглядел Артем в ближайшее время, обратной дороги нет, - цитирует Аленичева "СЭ".
В сентябре 2021 года тренерский штаб сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина включил 33-летнего нападающего "Зенита" Артема Дзюбу в расширенный список для подготовки к октябрьским отборочным матчам ЧМ-2022 против сборных Словакии и Словении. Однако футболист отказался от вызова, мотивировав это решение своей плохой формой в настоящий момент. Через 10 дней Дзюба был признан РПЛ лучшим игроком лиги по итогам сентября. Сборная России без Дзюбы в составе одержала в октябре две победы, победив Словакию в Казани со счетом 1:0 и Словению в Мариборе со счетом 2:1.
Аленичев: думаю, уже для всех очевидно, что Дзюбы в сборной России больше не будет
Экс-полузащитник "Спартака", "Порту" и сборной России Дмитрий Аленичев высказал мнение по ситуации с отказом нападающего "Зенита" Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.
Фото: РИА Новости