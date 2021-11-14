— Это поражение в очередной раз доказывает, что футбола в России просто нет. Шансы выйти на чемпионат мира? Можно подумать, они у нас когда-то были.
Да и откуда им взяться, если в нашей стране нет ни детского футбола, ни юношеского, ни молодежного. Хороший результат из ниоткуда не появляется, если вы не знали, — цитирует Тарасову Sport24.
Перед игрой между Россией и Хорватией в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года, Тарасова заявила, что сборной России незачем ехать на чемпионат мира, потому что там она займет последнее место.
Сборная России уступила Хорватии, попав в стыковые матчи за право участвовать в финальной части будущего турнира в Катаре.
Татьяна Тарасова: для чего выходить на чемпионат мира? Чтобы занять там последнее место?
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Татьяна Тарасова: поражение от Хорватии в очередной раз доказывает, что футбола в России просто нет
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала поражение сборной России от Хорватии (0:1).
Фото: Чемпионат