Матыцин ответил на вопрос о том, чего он ждет от жеребьевки стыковых матчей.
"Не только я жду, мы надеемся, что у российской сборной по футболу есть потенциал, какие бы соперники нам ни достались в результате жеребьевки, у нас задача выйти в финальную часть чемпионата мира. Эта задача поставлена и главному тренеру, и команде, ее понимает Российский футбольный союз. Надеюсь, все обозначенные мною партнеры не подведут российских болельщиков", - сказал министр.
Отметим, что в полуфинале стыковых матчей сборной России могут достаться в соперники Северная Македония, Польша, Турция, Чехия или Австрия. Жеребьевка пройдет 26 ноября в Цюрихе. Сами матчи состоятся в марте.
Источник: Матч ТВ
Матыцин ответил на вопрос о том, чего ждет от жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022
Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о предстоящем выступлении сборной России в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости