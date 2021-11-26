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Головин отреагировал на результаты жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022 для национальной команды.
Фото: РФС
По итогам жеребьевки стыковых матчей чемпионата мира-2022 сборная России в полуфинале сыграет с Польшей. Эта игра будет домашней для России, она пройдет 24 марта (20:00 мск). В случае победы россияне 29 марта на своем поле встретятся с победителем пары Швеция - Чехия (21:45 мск).

"Польша - значит Польша, большой разницы, с кем играть, нет. Это команды, которые борются за право сыграть на чемпионате мира. Этим все сказано, слабых тут нет. Хорошо, что сыграем дома", - сказал Головин.

Полузащитник Александр Головин в текущем сезоне в составе "Монако" провел 17 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Источник: Чемпионат

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Теги: Головин Сборная России Монако
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