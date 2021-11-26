— Не исключаю, что в марте Артем будет приглашен в сборную и, более того, сыграет в основном составе. Не исключаю. Потому что опыт и мастерство Дзюбы отрицать нельзя.
Пойдет ли на это Карпин? Я думаю, что компромисс будет найден, — рассказал Аленичев в интервью "Чемпионату".
В полуфинале мартовских стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года сборная России сыграет против сборной Польши.
33-летний Дзюба вызывался в национальную команду на октябрьские матчи, но решил не откликаться на приглашение, сославшись на плохую физическую форму. В ноябре наставник сборной Валерий Карпин не рассматривал кандидатуру форварда "Зенита".
В нынешнем сезоне Дзюба забил 10 голов и отдал восемь голевых передач в 21 матче.
Аленичев: не исключаю, что в марте Дзюба будет приглашен в сборную и сыграет в основном составе
Российский специалист Дмитрий Аленичев считает, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба будет вызван в сборную России на стыковой матч ЧМ-2022 с Польшей.
Фото: ФК "Енисей"