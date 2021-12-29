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Ловчев: отставка главного тренера Польши сборной России не поможет

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал отставку Паулу Соузы с поста главного тренера национальной команды Польши.
Фото: Getty images
Напомним, сегодня стало известно, что Польский футбольный союз решил прекратить сотрудничество с Соузой. Португальский специалист возглавит бразильский "Фламенго".

Отметим, что Польша является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу ЧМ-2022. Игра пройдет 24 марта 2022 года в "Лужниках".

"Отставка главного тренера Польши сборной России не поможет, у них большинство игроков играет за рубежом, а не в своем чемпионате. Сейчас поляки - это команда уровня нашей сборной, как команда. Но игроки там квалифицированные неслучайно, они играют в топовых чемпионатах. Мы не знаем, кто придет в их сборную. Ничего в этом нет такого, чтобы помогло бы нашим парням", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".

Паулу Соуза возглавил сборную Польши в январе 2021 года. Под его руководством поляки заняли второе место в отборочной группе чемпионата мира-2022 в Катаре. Всего во главе с Соузой Польша провела 15 матчей, в которых одержала 6 побед, 5 раз сыграла вничью, а также потерпела 4 поражения.

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Теги: Ловчев Соуза Сборная Польши Сборная России
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