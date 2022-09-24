Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счетом 2:1. Победу подопечным Карпина принесли голы Соболева (с пенальти) и Уткина. Единственный мяч в составе соперника забил Шукуров. В матче со стороны сборной России поучаствовал сразу 21 игрок - после перерыва на поле остался только голкипер Матвей Сафонов, остальные были заменены.
Это был первый международный матч сборной России с ноября 2021 года.
"Самое важное, что можно сказать по итогам встречи в Бишкеке - это то, что российские команды вернулись к проведению международных матчей после перерыва. Рассчитываем, что и в следующую паузу на матчи сборных мы проведем полноценные учебно-тренировочные сборные и серию товарищеских матчей", - цитирует Дюкова "СЭ".
Следующие матчи сборная России должна провести в ноябре. На этот месяц у национальной сборной запланированы товарищеские матчи с Ираном и Боснией и Герцеговиной. С боснийцами игра должна пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября.
Дюков: самое важное, что российские команды вернулись к проведению международных матчей
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался после товарищеского матча сборной России против Киргизии.
Фото: РФС