– Карпин – элитный специалист. Он в топ-20 лучших тренеров мира. Карпин смог бы повторить подвиг Черчесова и дойти со сборной России до 1/4 чемпионата мира в Катаре. Российская команда играла великолепно в отборочном турнире и практически выиграла свою группу. Футбол Карпина умный и гибкий. Посмотрите на его результаты в "Ростове" – так может только сильный тренер, – цитирует Рианчо "Sport24".
Напомним, что сборная России по футболу, исходя из политической обстановки вокруг страны, на неопределенное время отстранена от официальных соревнований, в том числе и от ЧМ-2022, который начнется уже в этом месяца, в Катаре. Сейчас российская национальная команда может проводить только товарищеские матчи. В сентябре состоялась встреча со сборной Киргизии, которая закончилась волевой победой российских игроков со счетом 2:1. 17 и 20 ноября сборная России сыграет с национальными командами Таджикистана и Узбекистана. На этой неделе РФС продлил контракт с главным тренером сборной Валерием Карпиным. Теперь его соглашение действует до 2024 года.
Рианчо: Карпин смог бы повторить подвиг Черчесова и дойти со сборной России до 1/4 чемпионата мира в Катаре
Бывший главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказал мнение о навыках Валерия Карпина, который сейчас возглавляет "Ростов" и сборную России.
Фото: ТАСС